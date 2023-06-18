Втрати ворога на Таврійському напрямку: мінус гелікоптер та понад 70 одиниць військової техніки (відео)

Сили оборони минулої доби завдали значно прорідили ряди російської армії. Також було знищено понад 70 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, "кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога".

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Так, на Таврійському напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1829 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти. Знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки противника. Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян", – повідомив Тарнавський.

Сили оборони знищили:

Вертоліт Ка-52,

24 танки,

12 одиниць БМП,

5 ББМ,

3 МТЛБ,

2 БТР,

2 БпЛА “Орлан-10",

БпЛА “Zala",

протитанковий ракетний комплекс “Штурм-С".

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

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