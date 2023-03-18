Втратять смак та зіпсуються: які продукти категорично заборонено заморожувати

Люди звикли заморожувати різні продукти, але не завжди це вдала ідея. Проте низькі температури можуть змінити колір та стан їжі.

Через те, що псується структура, форма та інші характеристики продуктів, їсти їх неможливо. Про це пише 5 – Minute Crafts.

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Яйця

Не найкращою ідеєю є заморожування яєць. Оскільки, коли температура знижується, то яєчний білок та жовто розширюється, а шкарлупа може тріснути.

Якщо ви не полишаєте ідею заморозити яйця, то треба це робити без шкарлупи. Білок і жовток для цього покладіть в контейнер або пакет.

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Смажені страви

Попри те, що картоплю фрі з супермаркету можна без проблем зберігати у морозильній камері, з домашньою так не вийде.

Та й загалом домашні смажені страви краще не заморожувати, оскільки тоді вони будуть слизькими та мокрими. Також їхній смак сильно зміниться.

Молочні продукти

Молоко можна заморозити, якщо ви плануєте з нього готувати. Якщо ж хочете вживати, то цього краще не робити. У ньому можуть з'явитися грудочки.

Якщо заморозити сметану, то вона розшарується та стане водянистою.

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Також краще не заморожувати йогурт, який після стане кислим на смак та водянистим. При цьому корисні бактерії гинуть під час заморожування.

Овочі та фрукти

Звичне діло заморожувати фрукти та овочі, але це не підходить для всіх фруктів. Зокрема до морозильника не можна поміщати продукти, які містять велику кількість води (кавун, огірки, апельсин, мандарин). Смак зміниться, як і консистенція – вони стануть м'якими та не смачними.

Також м'якими після розморозки стануть редис, капуста, огірки. Вони змінять колір, смак та запах.

Якщо заморозити картоплю, то вона стане м'якою, водянистою та кашоподібною. Відварена картопля зберігатиметься до 3 місяців.

Десерти

Краще не заморожувати заварний крем, оскільки він стане подібним на кашу та водянистим. Ось желе після розморожування стане рідким та не триматиме форми.

Нагадаємо, що одним з найпопулярніших видів м'яса є курятина. Вона швидко готується та дуже корисна для організму людини. Проте не всі частини курки можна їсти і ось чому.

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