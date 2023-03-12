'Повторний теракт, застосування нової зброї': астрологиня розповіла, що чекає на Україну в березні

Росія у березні 2023 року може влаштувати нові теракти в Україні – ворог готуватиметься до активніших дій на фронті. Ймовірно, що окупанти застосують нове озброєння.

Про це заявила тарологиня Рубіна Цибульська. "Накопичення ресурсів, підготовка людей, підготовка сили. Але також будуть несподівані дії з боку ворога, з боку диявола, нова тактика його терористичних дій. Повторний теракт, застосування нової зброї", – попередила вона про загрозу.

За словами тарологині, Росія може вдарити по житлових будинках у центрі України, внаслідок чого знову постраждає мирне населення. Загроза над південними областями нависне до кінця місяця, але вже у квітні ймовірні успіхи ЗСУ та звільнення захоплених ворогом територій у регіоні.

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Також окупанти спробують завдати ударів по об'єктах на заході країни, які їм не вдалося зруйнувати під час попередніх атак. Проте планам Кремля не судилося реалізуватися – спрацює українська ППО. За нові провали ворог спробує помститися – можливі мінування об'єктів.

На сході у березні ситуація буде стабільно тяжкою, окупанти руйнуватимуть усе на своєму шляху. Від ворожих ударів постраждає і північ України.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.