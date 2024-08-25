Повторюємо ПДР: тест, чи можна об‘їхати місце аварії по тротуару

Знання правил дорожнього руху – це не просто формальність, а запорука безпеки на дорозі. Кожен водій повинен чітко розуміти, як діяти в різних ситуаціях, щоб уникнути ДТП та забезпечити безпеку інших учасників дорожнього руху.

Розглянемо поширений сценарій: аварія на дорозі. Багато водіїв, опинившись у такій ситуації, намагаються знайти найшвидший шлях об'їзду. Однак, чи завжди це можна зробити? І чи можна, наприклад, скористатися тротуаром для об'їзду місця ДТП?

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ПДР об'їзд місця ДТП. Джерело: t.me/auto_pdrua/108

Відповідь однозначна: ні. Згідно з Правилами дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах категорично заборонений. Тротуари призначені виключно для пішоходів, і використання їх для руху автомобілів створює загрозу для життя та здоров'я людей.

Що робити, якщо ви потрапили в аварійну ситуацію?

Зупинитися в безпечному місці: Оберіть місце, де ви не створюватимете перешкод для інших учасників руху. Увімкнути аварійну сигналізацію: Це допоможе попередити інших водіїв про небезпеку. Виставити знак аварійної зупинки: Якщо у вас є такий знак, встановіть його за 20-30 метрів позаду автомобіля. Викликати поліцію: Навіть якщо здається, що аварія незначна, обов'язково викличте поліцію для оформлення документів.

Дотримання правил дорожнього руху – це відповідальність кожного водія. Дотримуючись цих правил, ми робимо дороги безпечнішими для всіх.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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