Повторюємо ПДР: тест, чи можна об‘їхати місце аварії по тротуару
Знання правил дорожнього руху – це не просто формальність, а запорука безпеки на дорозі. Кожен водій повинен чітко розуміти, як діяти в різних ситуаціях, щоб уникнути ДТП та забезпечити безпеку інших учасників дорожнього руху.
Розглянемо поширений сценарій: аварія на дорозі. Багато водіїв, опинившись у такій ситуації, намагаються знайти найшвидший шлях об'їзду. Однак, чи завжди це можна зробити? І чи можна, наприклад, скористатися тротуаром для об'їзду місця ДТП?
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Відповідь однозначна: ні. Згідно з Правилами дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах категорично заборонений. Тротуари призначені виключно для пішоходів, і використання їх для руху автомобілів створює загрозу для життя та здоров'я людей.
Що робити, якщо ви потрапили в аварійну ситуацію?
- Зупинитися в безпечному місці: Оберіть місце, де ви не створюватимете перешкод для інших учасників руху. Увімкнути аварійну сигналізацію: Це допоможе попередити інших водіїв про небезпеку.
- Виставити знак аварійної зупинки: Якщо у вас є такий знак, встановіть його за 20-30 метрів позаду автомобіля.
- Викликати поліцію: Навіть якщо здається, що аварія незначна, обов'язково викличте поліцію для оформлення документів.
Дотримання правил дорожнього руху – це відповідальність кожного водія. Дотримуючись цих правил, ми робимо дороги безпечнішими для всіх.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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