Подбайте про свою конфіденційність в мережі: як прибрати особисту інформацію з пошуку Google

Якщо ви колись гуглили власне ім'я, то могли помітити, що в пошуку Google можуть показуватись ваші особисті дані, такі як номер телефону, електронна пошта, адреса тощо. Якщо ви хочете видалити персональну інформацію з Google, то вам допоможе нова функція, яку компанія реалізувала в тестовому режимі для мобільних пристроїв.

Пошук Google займає більшу частину ринку пошукових систем в інтернеті, тому видалення вашої конфіденційної інформації та особистих даних значно знизить ризик небажаних порушень безпеки або шпигунства. Ця функція називається "Видалити дані про вас", і вона здатна стерти із пошукової видачі всю зайву інформацію про користувача. Видання NextPit пояснює, як це зробити самостійно та які дані вдасться видалити.

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Цей інструмент доданий в основний додаток Google, але він перебуває на стадії бета-версії, тому поки доступний не всім користувачам. Ця функція видалить таку інформацію по вас:

номери телефонів, адреси електронної пошти або домашні адреси;

номери банківських рахунків і кредитних карток;

паролі та інші облікові дані;

конфіденційні номери державних посвідчень особи;

зображення посвідчень особи, документів, рукописних підписів;

медичні записи.

Спершу, перевірте чи доступна функція видалення на вашому Android-смартфоні. Процедура на смартфонах iPhone може дещо відрізнятися, але не суттєво. Щоб видалити особисті дані:

відкрийте додаток Google та оберіть свій профіль;

натисніть "Результати про вас";

оберіть "Перейти до пошуку" та введіть своє ім'я або адресу;

натисніть на іконку трьох крапок поруч з результатами, що показують вашу інформацію;

трьох крапок поруч з результатами, що показують вашу інформацію; Натисніть "Видалити результат" і дотримуйтесь подальших інструкцій.

Після цього запит на видалення інформації буде надіслано в Google. Відстежувати виконання запиту можна у налаштуваннях облікового запису в меню "Результати про ваш Google".

Однак, слід наголосити, що у Google визнають, що якою б ефективною не була ця процедура, вона видалить особисту інформацію лише з результатів пошуку. Щоб назавжди видалити свої дані з інтернету доведеться звернутися до хостингу, який надає послуги з розміщення інформації.

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