''Позор, безбожники'': Клопотенко втрапив у скандал у Києві Печерській Лаврі та відповів на хейт (фото)

У Трапезному храмі Києво-Печерської лаври український телеканал провів кулінарне шоу за участі відомого кухаря Євгена Клопотенка. Це обурило вірян, і вони почали писати гнівні коментарі під постами Клопотенка у соцмережах.

Вірянам не сподобалося, що ресторатор Євген Клопотенко готував їжу прямо у Трапезному храмі Лаври. Хоча кухар пояснював, що знімання було направлене на розповідь про втрачені кулінарні традиції, зокрема, одна зі страв на святковому столі була взята саме з архівів національного заповідника.

У Рівненській єпархії вважають, що цей скандал – "нехтування релігійною традицією і святинями". Дії Клопотенка нібито "ображають почуття віруючих".

"Храм — це місце, присвячене молитві, покаянню та духовному зростанню, а не простір для гастрономічних експериментів чи розважальних заходів", – написали представники єпархії у соцмережі Facebook.

На Клопотенка накинулися через готування у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

Клопотенко готував у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

Клопотенко готував у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

Користувачі соцмережі у коментарях під постом Клопотенка засудили місце проведення шоу:

безбожники знущаються зі святині

побійтеся Бога

забули що сказав Ісус. Храм мій – це дім молитви, а ви його зробили вертепом розбійників. Тому і залишиться ваш дім пустий, а ви зігнані будете з землі своєї, а ваші доми залишаться ворогам вашим.

На Клопотенка накинулися через готування у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

На Клопотенка накинулися через готування у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

На Клопотенка накинулися через готування у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

Євген Клопотенко відповідав на коментарі з критикою так: "Ми живемо в часи, коли дослідження свого коріння, єднання нації навколо наших традицій є як ніколи важливим. Любов та глибинна повага до української культури та традицій рухає мене вперед. Напередодні Різдва я прагну, щоб якомога більше людей дізналося про справжні традиції цього світлого свята. На жаль, знання про все українське було знищено радянським союзом і чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви - це архівні церковні переписи".

На Клопотенка накинулися через готування у Лаврі. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

Кухар пояснив, що саме в архівах Києво-Печерської Лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску.

"Тож після консультацій зі святими отцями, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними! Мені шкода, що у частини людей це викликало негативні емоції - образити почуття віруючих не було на меті, навпаки я прагнув поділитися з вами чимось добрим і світлим, бо саме таким вийшов цей випуск "Реальної історії". Плекаймо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші. Обійняв. Цьом", – резюмував він.

Клопотенко також опублікував новий пост у соцмережах, в якому перепросив, що його дії могли когось образити: "Я завжди готовий визнавати свої помилки. Тому мої щирі вибачення всім істинно віруючим українцям чиї почуття я зачепив".

Допис Клопотенка у Фейсбуці. Джерело: Скриншот з facebook.com/yevhen.klopotenko

Також він вважає, що скандал роздули не без допомоги російської пропаганди:

"Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб роз’єднати нас, викидаючи сотні фейків у інфопростір. Але в нього нічого не вийде! російські ботоферми, сплячі агенти, пропагандисти дуже швидко мобілізуються та діють злагоджено. Якби українське суспільство діяло так само рішуче та було об’єднане, ніяких бойко та шаріїв у нашому інфопросторі не існувало б, а всі агенти кремля вже сиділи б у в’язниці з вироками за зраду країні".

Нагадаємо, кілька років тому Київська Лавра вже ставала предметом обговорень у соцмережах. Причиною став боксер Ломаченко, який пік проскури у Києво-Печерській Лаврі.

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