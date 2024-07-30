Уряд спростив бронювання від мобілізації для працівників однієї галузі: що відомо

Уряд ухвалив зміни щодо бронювання працівників однієї з галузей економіки. Йдеться про бронь від мобілізації для співробітників підприємств, що займаються перевезеннями.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. За його словами, за півтора роки дії механізму бронювання всього надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності (у 2023 році не більше 40). Серед змін:

Розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції.

Можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках.

Скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів.

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Деркач уточнив, що усі зміни до 303 наказу стануть чинними після реєстрації акту Міністерством юстиції. Це означає, що подавати пакети документів з врахуванням цих змін можна лише після того як оновлений наказ набуде чинності.

"Наразі жоден ФОП, не лише перевізники, а, наприклад, аграрії чи будівельники, не можуть отримати статус критичного. Відповідно до роз’яснень Мінекономіки, це суперечить закону. Тож виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише "підприємства, установи, організації", – каже заступник міністра.

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