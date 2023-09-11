Правозахисник прокоментував повістки по смс та чи можна їх ігнорувати

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Повістку може отримали будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Останнім часом військовозобов'язаним почали приходити повістки по смс. Правозахисник Олександр Павліченко пояснив "Телеграф", що робити з такими повідомленнями.

За його словами, повістки по смс – це інформація, яка в принципі не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

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"Особа завжди може сказати, що вона це смс-повідомлення не отримувала. Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, аби отримати в належний спосіб повістку. Тому що повістка завжди вручається у письмовому вигляді, і ми чітко знаємо, як вона у законний спосіб має видаватися громадянину", – зазначив правозахисник.

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Павліченко додав, що відпрацювання такого методу оповіщення для мобілізації є надзвичайно ліберальним. За його словами, казати про порушення чи зловживання правами не видається.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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