Представниця росії на 'Міс Всесвіт' показала глядачам непристойний жест зі сцени (відео)

Кілька днів тому у США відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022". Переможницею стала 28-річна американо-філіппінська модель, переможниця конкурсу "Міс США 2022" Р'Боні Габріель.

Українка Вікторія Апанасенко не змогла увійти до десятки найгарніших. Так само як і росіянка Анна Ліннікова – вона посіла 16 сходинку.

Під час конкурсу не обійшлося без скандалів з боку росіянки. Спочатку вона намагалася під час спільного фото прилаштуватися біля української красуні, проте Вікторія Апанасенко уникнула цієї провокації – коли вона побачила, що росіянка прямує до неї, то попросила одну з учасниць помінятися місцями.

Відео дня

Апанасенко прокоментувала вчинок Ліннікової наступним чином: "Вона отримала завдання від її оргкомітету, що має зробити зі мною селфі. І вона це намагалася зробити не вперше. У мене до неї є лише одне питання і поки що на нього немає відповіді — чи підтримує вона політику свого президента, який розпочав війну в Україні, чи ні, кілька разів пропонували зробити "дружнє фото".

Потім стало відомо, що Ліннікова під час конкурсу поводилася непристойно. Зокрема, президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла в Інстаграмі, що росіянка "поводилася огидно, намагалася видавати себе жертвою, обзивала інших, хто не хотів бути поручи "расистами".

Згодом у мережі з'явилося відео, як під час дефіле на конкурсі росіянка під час демонстрації сукні лівою рукою показала усім глядачам непристойний жест.

Коли вона тримала поли сукні на витягнутих руках, то лівою рукою показала середній палець.

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