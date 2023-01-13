Представниця України на 'Міс Всесвіт' красиво уникнула провокації росіянки під час фотосесії (відео)

Конкурсантка "Міс Всесвіт" від України Вікторія Апанасенко красиво уникнула провокації росіянки Анни Ліннікової під час спільної фотосесії. Представниця рф намагалася стати поряд з українкою, щоб показати "дружбу" та викликати скандал.

Втім, Апанасенко вчасно помітила наміри росіянки та красиво уникнула позування поряд. Момент потрапив на відео та поширився в TikTok.

На відео можна побачити, як конкурсантки з усіх країн вишикувалися у два ряди. У певний момент до жінок підійшла росіянка та чомусь вирішила стати саме поряд з українкою.

Апанасенко, побачивши це, зробила крок назад та схопилася за конкурсантку поряд з собою. Трохи згодом вона звернулася до представниці Колумбії, яка стояла ліворуч від неї, та попросила помінятися місцями.

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На щастя, колумбійка не заперечувала, тому на спільному фото відстань між нашою красунею та росіянкою збільшилася на одну конкурсантку.

Нагадаємо, 11 січня в Новому Орлеані стартував конкурс "Міс Всесвіт". Мережу обурила присутність на конкурсі представниці рф та зачарував образ українки.

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