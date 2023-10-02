Причини меланоми: 5 ознак небезпечних родимок

Любите погрітися на сонці та вважаєте засмагу своєю родзинкою?

Можливо, при цьому вашу шкіру прикрашають кілька десятків родимок?

У такому разі ви маєте знати, що меланома - це найпоширеніший різновид раку шкіри, при якому шанси вижити найчастіше дорівнюють нулю. УФ-промені відіграють не останню роль у розвитку цього небезпечного захворювання.

За оцінками Американського онкологічного товариства, лише у США було діагностовано 97 610 нових випадків меланоми у 2023 році. За останні десятиліття рівень захворюваності на меланому зростає з небаченою швидкістю.

На думку вчених, в особливій групі ризику - жінки віком від 30 до 40 років, а також люди старше 50 років.

Як розпізнати небезпечні родимки?

Меланома як вирок: які у вас ризики захворіти

Меланома - це один із найнебезпечніших типів раку шкіри, який розвивається у клітинах меланоцитів. Саме вони виробляють меланін - пігмент, котрий надає шкірі відтінок. Меланома також може утворюватися в очах, носі та горлі.

Точної причини появи меланоми вчені поки не знають. На думку лікарів, вплив ультрафіолетового випромінювання сонячного світла та ламп для соляріїв збільшує ризик розвитку захворювання. Обмеження впливу ультрафіолету суттєво знижує ризик розвитку меланоми.

Лікарі стверджують, що рівень смертності від меланоми суттєво знизився за останні десятиліття з 2011 по 2020 рік, завдяки сучасним досягненням у лікуванні: приблизно на 5% за рік у дорослих віком до 50 років і на 3% щорічно у людей старше 50 років.

Порівняно із темношкірими, меланома у 20 разів частіше зустрічається у білих людей. Ризик розвитку захворювання для білих людей становить близько 2,6%, а темношкірих 0,6%.

З віком ризик меланоми збільшується: 65 років – це середній вік людей на момент встановлення діагнозу. Однак меланома нерідко трапляється навіть серед тих, хто молодше 30 років. За даними американських учених, меланома особливо поширена у молодих жінок.

Розпізнати небезпеку: родимки підкажуть

Єдина умова успішного лікування меланоми – виявити її на ранній стадії. Вона може розвинутись на будь-якій ділянці тіла, проте найчастіше меланоми розвиваються в місцях, на які найчастіше потрапляє сонячне світло, особливо влітку: на спині, ногах, руках та обличчі. Меланоми також можуть виникати на нижній частині підошви ніг, долонях рук та нігтях. Приховані меланоми часто діагностують людям із темною або смуглявою шкірою.

Першими ознаками меланоми часто є:

зміна розміру, форми та кольору раніше існуючої родимки;

розвиток нового пігментованого наросту

Варто відзначити, що меланома може також розвиватися на нормальній на вигляд шкірі. Нормальні родимки, як правило, мають однорідний колір – коричневий або чорний із чіткою лінією кордону, який відокремлює родимку від шкіри. Вони мають розмір не більше 6 мм у діаметрі, овальну чи круглу форму.

Чимало родимок з'являються у дитинстві, а нові можуть утворюватись приблизно до 40 років. Більшість людей у ​​зрілому віці мають від 10 до 40 родимок. Вони можуть із часом змінювати зовнішній вигляд, а деякі навіть можут зникнути з часом.

Є кілька визначальних характеристик, які на думку лікарів, можуть вказувати на меланому:

асиметрична форма: родимки неправильної форми, наприклад, дві зовсім різні на вигляд половинки.

Нерівний кордон. Шукайте родимки з нерівними, зубчастими межами – це ознаки меланоми.

Зміна кольору. Нарости з кількома відтінками або нерівномірне розподілення кольору можуть бути небезпечними.

Діаметр родимок розміром понад 6 мм – небезпечна ознака.

Швидка зміна форми або кольору. Небезпечні родимки також можуть викликати свербіж або кровотечу.

Злоякісні родимки суттєво відрізняються на вигляд від здорових. Деякі можуть виявляти всі перелічені зміни, тоді як інші можуть мати лише одну чи дві незвичайні ознаки.

Приховані меланоми: чого боятися

Меланоми також можуть розвиватися на ділянках тіла, які не піддаються впливу УФ-променів: у проміжках між пальцями ніг, на ступнях, долонях, шкірі голови чи геніталіях. Їх часто називають прихованими меланомами, тому що вони виникають у місцях, які більшість людей навіть не подумає перевірити. Приховані меланоми найчастіше з'являються у людей із темною шкірою.

Приховані меланоми бувають таких видів:

Меланома під нігтем, акрально-лентигінозна меланома - рідкісна форма меланоми, яка може виникати під нігтем руки або ноги. Її також можна знайти на долонях рук або нижній частині ніг. Така меланома найчастіше зустрічається у людей азіатського походження, темношкірих людей та людей зі темним пігментом шкіри.

Меланома слизової оболонки розвивається на слизовій оболонці носа, рота, стравоходу, ануса, сечовивідних шляхів та піхви. Її вкрай дуже важко виявити, оскільки легко переплутати з іншими захворюваннями.

Меланома ока найчастіше виникає у судинній оболонці – склері, шарі під білком ока. Захворювання може викликати зміни зору та може бути діагностовано під час огляду очей.

Загадка походження меланом

Меланома виникає тоді, коли у клітинах меланоцитах відбуваються порушення. У здоровому організмі нові клітини виштовхують старі на поверхню шкіри, де вони вмирають та зрештою відпадають.

Коли в клітинах розвивається пошкодження ДНК, нові клітини можуть безконтрольно розмножуватися та зрештою формувати ракові клітини. Вченим до кінця незрозуміло, що пошкоджує ДНК у клітинах шкіри та як це призводить до меланоми.

Цілком ймовірно, що на появу меланоми впливає комплекс факторів, у тому числі екологічних та генетичних. Проте лікарі вважають, що вплив УФ-променів є основною причиною меланоми. Оскільки існують приховані меланоми, ультрафіолетове випромінювання – це не єдиний фактор ризику розвитку захворювання.

Які ще фактори підвищують ризик розвитку меланоми

Світла шкіра. У людей зі світлою шкірою мінімальна кількість меланіну у шкірі, тому вона може більше постраждати від ультрафіолетового випромінювання. Якщо ви маєте світле чи рудк волосся, світлі очі та схильні до появи ластовиння чи сонячних опіків, у вас більше шансів захворіти на меланому, ніж у людині із більш темною шкірою. Однак меланома може розвиватися у людей із темною шкірою, у тому числі у латиноамериканців і темношкірих.

Схильність до сонячних опіків з пухирями можуть збільшити ризик розвитку меланоми.

Надмірна дія УФ-випромінювання від сонця та соляріїв може збільшити ризик розвитку раку шкіри, включаючи меланому.

Життя ближче до екватора або на більшій висоті. Люди, які живуть ближче до екватора Землі, де прямі сонячні промені, більше схильні до негативного впливу УФ-випромінювання, ніж ті, хто живе на півночі чи півдні. Це стосується також тих, хто мешкає на великій висоті.

У вас надто багато звичайних і незвичайних родимок. Наявність на тілі понад 50 звичайних родимок свідчить про підвищений ризик розвитку меланоми. Родимки незвичайного типу також підвищує ризик розвитку меланоми.

Сімейний анамнез меланоми. Якщо у ваших кровних родичів була меланома, у вас також більше шансів захворіти на неї.

Ослаблений імунітет. Люди із ослабленою імунною системою мають підвищений ризик розвитку меланоми та інших видів раку шкіри. Ситуацію можуть погіршити ліки для придушення імунної системи, а також захворювання, які послаблюють імунітет, наприклад, СНІД.

Як захистити себе від меланоми

Щоб знизити ризик розвитку меланоми та інших видів раку шкіри, потрібно насамперед уникати сонця у середині дня. Для багатьох жителів Північної Америки сонячні промені найбільш небезпечні з 10:00 до 16:00. Тому варто обирати інший час для своїх справи на свіжому повітрі навіть взимку, коли небо буде хмарним.

Уникнення яскравого сонця допоможе запобігти сонячним опікам, які викликають пошкодження шкіри та збільшують ризик розвитку раку шкіри. Надмірне захоплення сонячними ваннами також може спричинити рак шкіри.

Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем із SPF-захистом не менше 30 цілий рік. Ретельніше підбирайте гардероб. Хоч ми і звикли влітку легко одягатися, та лікарі рекомендують влітку носити щільний світлий одяг із натуральних тканин, який закриває руки та ноги.

Широкополий капелюх та сонцезахисні окуляри, які блокують промені UVA та UVB, - ваші найкращі друзі у літню спеку.

Уникайте соляріїв, прийміть той факт, що красива шкіра - це здорова шкіра, а засмага точно не примножить здоров’я. Лампи для соляріїв випромінюють ультрафіолетові промені, які вважаються основним провокуючим фактором меланоми.

Часто оглядайте свою шкіру, уважно вивчайте свої родимки, ластовиння, та пігментні плями, – рекомендують лікарі. Адже меланому можна успішно вилікувати лише на ранніх стадіях. Щороку від раку шкіри вмирають десятки тисяч людей. За статистикою, найбільше страждають ті, хто проживає в країнах, де цілий рік яскраво світить сонце. Це досить вагомий аргумент, щоб полюбити безпечну засмагу та відмовитися від соляріїв.