Знадобляться газети: садівники поділились дешевим способом боротьби з бур'янами

Бур’яни можуть рости скрізь, де є місце в саду, тобто вони можуть з’являтися на клумбах, а також на внутрішніх двориках і гравію. У досвідчених садівників є кілька способів позбутися від них.

Зокрема, можна використати старі газети. Про це повідомляє Express.co.uk.

Газети можна використовувати як дешевий і ефективний спосіб зупинити ріст бур’янів. Це також феноменальний блокатор світла, а також папір розкладається, тому нешкідливий для навколишнього середовища.

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Потрібно просто покласти газету на потрібну ділянку, стежачи за тим, щоб усі краї перекривали один одного і не залишали просвітів. Потім полийте газету, щоб допомогти їй утриматися.

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Садівники повинні також додати зверху шар мульчі та ретельно полити. Це допоможе забезпечити ґрунт під ним вологою. Однак газети, як правило, розкладаються протягом кількох тижнів і потребують заміни.

Використання окропу також є чудовим способом знищення бур’янів, але його слід використовувати лише для бруківки, оскільки він вб’є всі інші рослини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

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