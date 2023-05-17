Притягує негатив: чому не можна вирощувати фіалки вдома

Фіалка – надзвичайно красива квітка, яку кожна жінка хотіла б мати в себе вдома. Але не спішіть за фіалкою до магазину. Кажуть, що ця квітка притягує до жінки самотність. Тому, якщо ви прагнете знайти пару, не беріть цю квітку до свого дому. А якщо у вас вже є партнер, фіалка може призвести до сварок та непорозумінь.

Забобони, пов‘язані з фіалкою

Крім самотності, фіалки навіть можуть виступати в якості предмета, за допомогою якого наводять порчу. Тому, якщо вам дарують фіалку – краще не приймати дар, адже таким чином заздрісники можуть передати вам “вінок безшлюбності". Особливої це стосується жінок.

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Якщо в домі вже росте фіалка

Якщо у вас вже є фіалка, поставте її у спеціальне “безпечне" місце: на кухню або в зал. В спальні цю квітку тримати категорично заборонено. Кажуть, що вона ''погано діє'' лише вночі, а вдень шкоду не принесе.

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Позитив фіалок

Згідно із фен-шуєм ця квітка приносить в будинок багатство та мир. Тому тримайте фіалку на кухні – ваш дім стане затишнішим, а його енергетика світлішою.

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