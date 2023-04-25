Приваблять у життя велику удачу! Названо щасливі числа для всіх знаків зодіаку

Мрієте виграти джек-пот, але не знаєте, які числа принесуть вам удачу? За словами астрологів, кожен знак зодіаку має кілька щасливих цифр, які можуть залучити в життя успіх.

Це може бути як дата, коли все виходить, так і номер будинку чи квартири, де ви збираєтеся жити. Читайте докладніше.

Овни дуже цілеспрямовані, їм щастить у кар'єрі та особистому житті. Уродженці знаку обіймають високі посади та добре заробляють. Щасливі числа: 5, 8, 16, 24, 27, 37, 38, 43, 50, 51.

Тельцям не особливо щастить у коханні, зазвичай вони стикаються з безліччю перешкод на шляху до щастя. З роботою справи веселіші. Щасливі числа: 4, 5, 8, 10, 11, 22, 23, 34, 37, 45, 46.

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Близнюки є сильними, допитливими, пристрасними особистостями, які готові вчитися новому. Але удача рідко буває на їхньому боці. Щасливі числа: 6, 9, 11, 19, 25, 34, 35, 47, 60.

Раки входять у трійку найщасливіших знаків зодіаку. Вони мають сильну інтуїцію і легко уникають небезпек. Щасливі числа: 3, 4, 7, 8, 10, 21, 28, 29, 31, 47, 48, 50.

Леви – господарі становища та своєї долі, яку ліплять, як хочуть. Уродженці знаку можуть досягти висот у будь-якій справі, за яку вирішать взятися. Щасливі числа: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 37, 44.

Удача майже ніколи не буває на боці людей, народжених під знаком Діви, але вони не потребують її, щоб рухатися вперед. Уродженці знаку дуже завзяті, і це запорука їхнього успіху. Щасливі числа: 4, 9, 16, 17, 22, 26, 38, 41.

Терези – один із найщасливіших знаків зодіаку, особливо в коханні. Уродженці знаку – вічні оптимісти, у яких склянка наполовину повна. Щасливі числа: 6, 7, 9, 26, 30, 35, 38, 43, 53.

Скорпіонам щастить у фінансовому плані вони багато заробляють. Але з особистим життям можуть бути проблеми через складний характер. Щасливі числа: 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 41, 49.

Стрільці – справжні оптимісти, які зіб'ють зі шляху ніякі життєві труднощі. Удача на їхньому боці, і вони про це знають. Щасливі числа: 1, 5, 6, 8, 10, 22, 29, 30, 33, 37, 43, 44.

Козероги легко займають високі посади та мають авторитет у професійній сфері. Вони мають сильний характер, і це допомагає їм у кар'єрі. Щасливі числа: 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49, 59.

Водоліям доводиться багато трудитися, щоб досягти справжнього успіху, але це їх не засмучує. Уродженці знаку зазвичай мотивовані на результат та оптимістично дивляться у майбутнє. Щасливі числа: 6, 7, 10, 13, 16, 27, 34, 35, 47.

Риби схильні бути неорганізованими та нерішучими, що заважає їм скористатися багатьма вдалими моментами. Вони часто втрачають шанс змінити своє життя. Щасливі числа: 3, 8, 17, 19, 24, 33, 35, 38, 44, 46.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.