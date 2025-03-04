Продаж земельного паю в оренді: що потрібно знати власникам

В Україні вже понад три роки, з 1 липня 2021 року, функціонує відкритий ринок землі, що дозволяє законно купувати та продавати земельні ділянки, зокрема сільськогосподарські, навіть якщо вони перебувають в оренді. Згідно з чинним законодавством, орендар має пріоритетне право на купівлю землі.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Якщо процедура переважного права не буде дотримана, власник може зіткнутися з судовими позовами.

Для того, щоб продати сільськогосподарську землю, яка знаходиться в оренді, необхідно виконати кілька вимог:

Власник землі повинен подати заяву нотаріусу про намір продати ділянку не пізніше ніж за два місяці до дати купівлі-продажу. Цю заяву нотаріус реєструє в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Заяву слід подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу, який нотаріус потім посвідчить. Нотаріус протягом трьох робочих днів інформує орендаря за допомогою цінного листа з повідомленням або особисто про намір власника продати землю та умови продажу, а також надає орендарю можливість скористатися переважним правом. Якщо орендар бажає реалізувати своє переважне право, він має повідомити нотаріуса протягом одного місяця. Після цього нотаріус призначає дату та час укладання договору купівлі-продажу між власником та орендарем. Орендар втрачає переважне право, якщо протягом місяця після отримання повідомлення від нотаріуса не дасть відповіді, відмовиться від укладення договору або не прийде в призначений час. У такому випадку власник може продати землю іншій особі.

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Обмеження та можливі порушення процедури

Згідно з законодавством, якщо орендар не має права набувати землю у власність, він може передати своє переважне право іншій особі, але лише один раз. Подальша передача переважного права заборонена.

У випадку, якщо земля була продана з порушенням переважного права орендаря, той може подати позов про переведення прав та обов'язків покупця на себе. Орендар буде змушений внести до суду суму, яку покупець мав сплатити за договором.

Якщо ділянка, що знаходиться в оренді, була куплена іншою особою, вона зобов'язана повідомити користувачів землі про це протягом місяця з моменту набуття права власності.

Зміна орендодавця не є підставою для змін в умовах договору оренди чи його припинення. Якщо в договорі не вказано інше, умови залишаються чинними до закінчення строку оренди.

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