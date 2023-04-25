Проекція Меркатора: вчені довели, що Росія та Канада набагато менші за розміром, ніж вказано на картах

Згідно із проекцією Меркатора розміри Гренландії та Африки практично однакові. Але насправді африканський континент перевершує розмір північного острова у 14 разів.

Про це пише Daily Mail.

Загальна площа Гренландії, із врахуванням низки прибережних островів, складає 2,16 мільйона квадратних кілометрів. Африканський континент має площу 30,4 мільйона квадратних кілометрів, перевершуючи Північну Америку та Росію. Карти ж вказують на протилежне.

Чому ж такі розбіжності між фактичним розміром територій та їхнім зображенням на карті? У 1596 році географ Герард Меркатора створив найкращу серед конкурентів проекцію. Вона і зустрічається на сучасних картах. В результаті деякі країни, зокрема Канада, Гренландія та Росія виглядають більшими, ніж є насправді. Вся справа у ефекті "спотворення карти світу". Проекція Меркатора зображає правильні форми масивів суші, але робить північні землі більшими, ніж вони є насправді.

Відео дня

Канада та Росія є найбільш яскравими прикладами – займаючи на карті світу приблизно чверть поверхні Землі, насправді, їм належить лише 5%. Злий жарт зіграла проекція Меркатора і з Австралією, яка згідно карт є меншою за Аляску, хоча є шостою найбільшою країною у світі, перевищуючи площу Аляски у 4,5 раза.

Через неможливість зобразити на плоскій поверхні реальність сферичної земної кулі і виникають такі неточності. Науковець Ніл Кейем, який займається вивченням кліматичних даних Метеорологічного центру за допомогою комп’ютерної програми створив двомірне зображення справжніх розмірів континентів та країн на нашій планеті.

Читайте також: Неймовірна знахідка у Єгипті: 3300 – річні гробниці та каплиці.

Потім, за допомогою стериграфічної проєкції він створив реальну карту світу та зміг побачити реальні розміри країн. Згідно із проєкцією Меркатора Північна Америка та Гренландія аналогічні за площею Африці, хоча остання більше за них обох разом узятих. Крім того, згідно з проекцією Меркатора скандинавські країни більші за Індію, яка насправді втричі більша за них усіх разом узятих.

Нагадаємо, ми вже писали про моторошну знахідку у Мексиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!