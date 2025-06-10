Найпрохолодніше буде на заході України: прогноз погоди на 11 червня
У більшості регіонів країни завтра повітря прогріється до 21-25°C. Найтепліше буде на сході та півдні України — там термометри покажуть 25-29°C. Найменш спекотно буде в західних областях, де очікується прохолодніша погода в діапазоні 18-23°C.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. З північного заходу до України надходить атмосферний фронт, який принесе грозову активність. Короткочасні зливи з грозами пройдуть у:
- західних та північних областях (крім Сумщини)
- Вінницькій області
- Черкаській області
- Одеській області
У цих регіонах не виключені шквальні вітри та град. На решті території країни ймовірність опадів залишається низькою.
Київ також потрапить під вплив атмосферного фронту. У середу в столиці прогнозуються короткотривалі дощі та грози. Увечері або в другій половині дня місцями можливі інтенсивні зливи. Температура повітря в Києві становитиме близько 20°C.
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