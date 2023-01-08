Прості інгредієнти і багато начинки: як приготувати чізкейк "по-українськи"

Якщо ви поціновувач ніжних, не надто солодких смаколиків з великою кількістю начинки, то вам точно сподобається цей рецепт. Цей чізкейк може стати вашим улюбленим, адже однієї порції вистачає на декілька днів для всієї родини. Як готувати цей чізкейк "по-українськи" розповіла фуд-блогерка Вікторія.

Вам знадобляться:

Для тіста:

Масло 140 г

Пудра цукрова 140 г

Сіль – за смаком

Яйця 2 шт

Розпушувач 2 ч.л.

Борошно 280-300 г

Для начинки:

Сир кисломолочний 5-9% 1 кг

Молоко 750 мл

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Яйця 3 шт

Пудра цукрова 240 г

Кукурудзяний крохмаль 60 г

Сіль за смаком

Переходимо до приготування:

В глибоку ємність кладемо 140 г вершкового масла, бажано одразу взяти м’яке (завчасно витягніть його з холодильника). Додаємо дрібку солі та 140 г цукрової пудри і розминаємо виделкою. Краще обрати саме цукрову пудру, щоб тісто вийшло дуже ніжним та однорідним.

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Додаємо сюди ж 2 яйця і також добре розтираємо. 2 чайні ложки розпушувача (приблизно 7 г) також додаємо і розмішуємо суміш. Додаємо половину борошна і замішуємо тісто. Коли воно перетвориться на ком, що тримає форму, витягніть його на стіл з борошном і продовжуйте вимішувати, поки не вийде гарний м’якенький клубочок. Готове тісто загорніть в харчову плівку і покладіть в холодильник на час приготування начинки.

Для начинки знадобиться 1 кілограм кисломолочного сиру (якщо хочете, щоб начинки було не так багато, то робіть половину порції). До ємності з сиром додаємо 1 чайну ложку з горкою ванільного цукру, 3 яйця, 240 г цукрової пудри, дрібку солі та зовсім трохи молока, щоб блендеру було простіше перемолоти масу.

Поступово збивайте начинку блендером та додавайте потрохи молока. В процесі додайте 60 г кукурудзяного крохмалю. Маса по текстурі та консистенції має нагадувати тісто для панкейків – м’яка, однорідна, гладка.

Розігрійте духовку на 170-180 градусів. Підготуйте деко, авторка використовує розмір 35х30 см. Застеліть його пергаментним папером і викладіть тісто, обережно розподіляючи його по всій площині деко. Після цього всю масу для чізкейку поступово вилийте на тісто. Помістіть деко в розігріту духовку на 50-60 хв.

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