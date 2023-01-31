'Провалено таємну дипломатичну спецоперацію': Тищенко намагався виправдатися за поїздку до Таїланду у розпал війни і ще більше нарвався на критику

Скандальний народний депутат Микола Тищенко, якого виключили з фракції "Слуга народу", у соцмережах пояснив свою поїздку до Таїланду необхідністю "виконання наказів Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського". Також він згадав про "інтереси нашої країни".

Сьогодні вночі нардеп опублікував допису Фейсбуці, в якому звинуватив журналістів у розповсюдженні неправдивої інформації щодо його поїздки до Таїланду. Він також стверджує, що веде там перемовини "за наказом вищого керівництва".

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"Ну що ж, шановне журналістське панство. Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися. У перегонах "чий фейк краще" та "як облити брудом Тищенка", ви забули про головне — що таким чином ви просто дискредитуєте нашу державу перед в’єтнамськими та таїландськими партнерами, з якими я вже 2 тижні веду перемовини за наказом вищого керівництва. Своїми діями наразі ви підірвали довіру до України від наших потенційних партнерів", – заявив політик.

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Він стверджує, що у В’єтнамі та Таїланді "домінує російська повістка", що у Таїланді вважають, що в Україні триває "междуусобіца". У цьому контексті депутат стверджує, що "факти російського впливу в Азії, по-перше, здійснюють тиск на українських громадян, які мешкають тут". "Я наголошую, тут я представляю інтереси України. Тож своїми діями, ви ганьбите не Миколу Тищенка, а свою державу. То що незалежні ЗМІ, задоволені", – сказав депутат.

Тищенко додав: "у жодного ЗМІ немає НІЯКИХ ДОКАЗІВ мого так званого "відпочинку". Взагалі". "Ще раз наголошую, що перебуваю у цьому відрядженні за наказом керівництва. Усі відповідні дозволи на це у мене є, у тому числі підписаний відповідний документ від голови ВР (Стефанчук стверджував, що не підписував жодних документів щодо відрядження Тищенка. – Ред.)", – продовжив депутат.

Тищенко також повідомив, що "кордон я перетнув 10.01" – задовго до рішення РНБО про заборону виїзду за кордон (23 січня президент повідомив, що РНБО ухвалила рішення щодо процедури виїзду чиновників, представників правоохоронних органів та інших посадовців за кордон під час війни).

"Втім я продовжу робити те, для чого сюди приїхав. Мої пріоритети незмінні – це виконання наказів Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського та інтереси нашої країни", – резюмував народний обранець.

Втім фоловери депутата не оцінили його чергових виправдань. Ось деякі з коментарів під його дописом:

Вас злила Ваша партія… і фракція взагалі то…. І ОП, і голова ВР…. Чи Ви не помітили цього… які сказали що жодного відрядження Вам не підписували…. більш того, жодне відомство не виправдало Ваших дій і жодна людина Вас не захистила "зі своїх"…. До чого тут ЗМІ??? маєте шо сказати про своїх колег!?? То кажіть!!! Бо саме час!! Іншого не буде…

Треба привезти з Таїланду 300 танків та 100 літаків, щоб повірили...

Не словом, а ділом

Виходить провалено таємну дипломатичну спецоперацію, відзвітуватись про яку потрібно було фотками в загальному чаті фракції

Ніколай, це цугцванг

Можна просто написати, що ви людей за ідіотів тримаєте, але веселіше буде поставити кілька запитань і показати повну безглуздість цього тексту:1. Цікаво, як українська повістка щодо вас повпливає на таЙСЬКИХ (українською - не "таїландських") партнерів, якщо за вашими словами там домінує російська повістка 2. Яким чином на вашу думку розповсюджується юрисдикція кримінального законодавства Таїланду на українські телеграм-канали чи українських громадян в Україні? 3. Якщо це був наш перший офіційний візит з часів КучмИ - то тайські ЗМІ так і написали: "Україна вперше з часів КучмИ приїхала з візитом". 4. Чому ви не опублікуєте документ з відрядженням ? 5. Чому ви не додали скриншоти тайських ЗМІ, які висвітлили цю ситуацію з такого боку - саме як паплюження Україною вас як нібито офіційного представника? 6. Чи вважаєте ви тоталітарні норми, норми, встановлені режимом, який здійснює диктаторське правління методами терору - зокрема щодо "образи королівської родини" настільки правильними, що аж закликаєте українських журналістів в Україні та адміністраторів телеграм-каналів в Україні їх дотримуватись? Нагадаю, що цього року у Таїланді жінку засудили до двох років позбавлення волі через те, що вона була одягнена так само як королева країни під час вуличного протесту (!) 7. На підставі якої норми законодавства ваші повідомлення у "чаті фракції" охороняються державною таємницею? Який гриф секретності чи ступінь секретності у цієї інформації, ким і коли вона була віднесена до такої, що охороняється законом про державну таємницю? 8. Про Гордона правда, він справді не журналіст, а блогер. 9. Чи впевнені ви, що продовжите "робите те, для чого сюди приїхав", якщо в попередньому абзаці ви написали, що "перемовини під питанням"? 10. Хто писав цей текст?

Я за поп-корном

Чим більша лажа, тим більше слів.

Нагадаємо, минулого тижня посольство України у Таїланді оприлюднило у Фейсбуці допис про можливість зустрічі з народним депутатом Миколою Тищенком в одному з готелів країни. Українці бурно відреагували на поїздку депутата за кордон. На цю подію також відреагували у "Слузі народу". Спочатку голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія написав у Телеграмі: "Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень". Потім голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Тищенка виключили з партії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці повідомив, що "Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав".

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