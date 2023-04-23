Опудало та блискучі предмети: Як відлякати птахів з городу

Опудало на городі може відлякувати птахів і зберегти ваш урожай, або стати приємним декоративним елементом на вашому подвір'ї. Якщо ви хочете зробити його ефективним, то є декілька простих ідей, які ви можете реалізувати самостійно.

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Наклейте на опудало багато відблискуючих предметів, таких як шматочки дзеркал, блискітки, мішура, CD-диски. Всі ці предмети будуть різними кутами відбивати світло і якщо птах зіткне з ними око, то він злякається.

Прикріпіть що-небудь рухоме, яке буде обертатися на вітрі і може генерувати звук. Можна використати порожні пивні банки, пляшки, щоб створити гримучі звуки. Це збільшить ефективність вашого пугала.

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Для найпростіших опудал потрібно дві палички, які скріплюються хрестом і старий одяг. Його можна одягнути на ці палиці, щоб створити подібність людини. Для голови можна використати відро і надіти на нього капелюх.

Якщо ви хочете зробити декоративне опудало, яке буде радувати ваші і сусідські очі, то вам знадобляться інші матеріали. Наприклад, ви можете зробити ляльку з тканини, набитої соломою. Головне, щоб вона блищала і рухалася, щоб викликати у птахів боязнь.

Ви можете легко зробити своє опудало самостійно з доступних матеріалів. Головне, щоб ви зробили його ефективним для відлякування птахів і приємним для вашого ока.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо на городі чи в саду мало місця.

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