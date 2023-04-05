П'яний актор Остап Ступка скоїв ДТП з постраждалими у Києві (фото)

У Києві п'яний водій позашляховика Range Rover в'їхав у припаркований автомобіль Mitsubishi, в якому сидів 38-річний чоловік. Жертву наїзду ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості.

Як з'ясували ЗМІ, за кермом Range Rover перебував 55-річний народний артист України Остап Ступка. Аварія сталася ввечері 4 квітня на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці.

У повідомленні київської поліції зазначається: "Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження. Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле".

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Правоохоронці стверджують, що затримали винуватця аварії на місці.

"За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", – йдеться у повідомленні.

Акторові за скоєне загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, наприкінці березня в Хмельницькій області сталася ДТП на засніженій трасі. Автобус маршруту "Варшава-Одеса", що перевозив 25 пасажирів, перекинувся в кювет.

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