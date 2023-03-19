П'ять модних порад, як стильно носити білу сорочку цієї весни

З потепління чимало модниць дістає з гардеробу таку базову річ, як біла сорочка. З нею можна створити стильний образ для прогулянок, роботи чи більш урочистих заходів.

Vogue.ua запропонував п'ять варіантів поєднання білої сорочки з різними речами. Підбірка буде актуальною на весну 2023 року.

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Стиль преппі

Стиль преппі нагадує форму, яку заведено носити в елітних англійських школах та коледжах. Він виглядає елегантно, витончено та підходить майже для будь-якого віку. Основа стилю преппі – консервативні силуети, глибокі кольори та натуральні тканини.

Відео дня

У популярному серіалі від Netflix "Венздей" підтримаи актуальну тенденцію на стиль преппі. Стилісти радять звернути увагу цієї весни на денімові комплекти, що складаються з жакета і спідниці. Взути можна двоколірні броги на обʼємній підошві.

Яскравий акцент

Хорошим рішенням буде додати яскравих акцентів до образу з білою сорочкою. До прикладу, весняного сезону актуальним буде квітковий принт, штани палаццо, жакети ніжних відтінків.

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Чорно-біла класика

Плісировані спідниці повертаються до моди. Їх можна вдало поєднати зі строгим офісним дрескодом. Образ буде більш живим, якщо додати стримані, але стильні аксесуари (сумку, хустинку, окуляри).

Елегантність та практичність

Білу сорочку можна поєднати зі штанами палаццо, денімовим жилетом, підборами. Образ у вас вийде елегантним та витонченим.

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Спортивний шик

Біла сорочка буде актуальною навіть у спортивному стилі. Оберіть світшот або худі, який одягніть поверх сорочки, додайте зручні джинси та стильні аксесуари.

Нагадаємо, що світові стилісти назвали 7 речей та аксесуарів, які краще не одягати цієї весни. Кілька простих порад допоможуть кожному мати стильний вигляд.

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