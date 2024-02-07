Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію: Чого чекати

Верховна Рада у середу, 7 лютого, підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, 243 народних депутатів підтримали проєкт закону, 12 – проти і утримались – 45.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram. Нардеп зазначив, що законопроєкт прийняли без пропозицій Комітету.

Для внесення правок є час до 21 лютого. Після цього буде голосування Верховної Ради за документ у другому читанні.

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"Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", − підсумував Железняк.

Додамо, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проєкт було відкликано 11 січня.

30 січня Уряд подав у Раду оновлений законопроєкт. В ньому пропонується, зокрема, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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