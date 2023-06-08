Ракетний удар по Умані: постраждали щонайменше восьмеро людей (фото)

Російські окупанти ввечері 8 червня завдали ракетного удару по Уманському району на Черкащині. Внаслідок цього постраждали щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram. За його словами, є два прильоти.

"Вечір з тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашому Уманському району. Є два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", – зазначив він.

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Табурець додав, що поранення щонайменше отримали вісім людей. Двоє – у тяжкому стані.

На місці події вже працюють служби. Деталі удару встановлюють.

Зауважимо, ввечері 8 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни знову обстріляли Херсон. "Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи", – написав він у Телеграм-каналі.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія обстрілює прибережні території та середмістя.

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