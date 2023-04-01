Рання зелень на городі: що і коли садити в ґрунт

Зазвичай зелень висаджують у ґрунт рано, більшість сортів кропу, петрушки, кінзи та різних салатів є морозостійкими. Аби знати точну температуру, яка має встановитися на вулиці для сіяння зерен зелені, варто слідувати чітким інструкціям, що описані на упаковках.

Однак, щоб зерна гарно зійшли та дали добрий врожай, все ж треба дочекатися, поли земля прогріється. А ще ґрунт варто піддобрити перед посадкою зелені.

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Яку зелень садять у відкритий ґрунт у квітні:

Кріп – його можна сіяти вже зараз та до середини травня.

Салат – краще наприкінці квітня.

Щавель – коли добова температура повітря кілька днів протримається на позначні у плюс 10 градусів.

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Рукола та шпинат – посередині квітня.

Петрушка – у середині-кінці квітня.

Ревінь – у травні.

Насіння зелені можна висіювати щотижня, аби користуватися врожаєм довше.

Кріп зазвичай саджають разом із цибулею. Бажано на сонячних ділянках городу. Йому потрібні такі сусіди як капуста, коренеплоди, огірки. Петрушку сійте через 10-12 днів, як висіяли кріп. Сусідство для неї не важливе.

Рукола полюбляє рости біля бобових і коренеплодів.

Крес-салат та шпинат висаджувати треба у ґрунті, де росли помідори чи картопля. Постійне сонце для них "шкідливе", вони полюбляють затінок пообіді.

Щавель можна й не садити, він вилізе й сам - як бур'ян, але це за умови, якщо рік тому ріс на гарно удобреній землі. Проте гарно рости щавель не буде, його варто пересадити на інше місце. Висівають же його ранньою весною, як тільки прогріється земля. Особливо гарно він почуватиметься на місці, де раніше росла картопля.

Досвідчені городники висіюють зелень у торф'яні суміші з додаванням компосту та розпушувача. Ділянку перед тим як сіяти, треба перекопати, удобрити та полити. Бур'яни варто прибрати та пройтися сидератом.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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