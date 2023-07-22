'Розглядаємо два плани': у Ryanai розповіли, коли відновлять польоти до України

Ірландська авіакомпанія Ryanair може відновити польоти до Києва та Львова вже до кінця 2023 року. Для цього потрібно, аби Україна переконала Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії, що польоти будуть безпечними.

Про це повідомив директор Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що Ryanair була другою за величиною авіакомпанією в Україні перед повномасштабним вторгненням.

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється (польоти, – ред.) в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", – сказав він.

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За його словами, Україна повинна переконати європейські органи безпеки, що польоти будуть безпечними, а літаки захистять від безпілотників та ракет, як це відбувається в Ізраїлі. Зокрема, якщо Європейська агенція авіаційної безпеки скаже, що здійснювати польоти буде безпечно, то авіаперельоти повернуться до України.

"Ми були другою за величиною авіакомпанією в Україні перед повномасштабним російським вторгненням. І коли це відійде в минуле, ми маємо намір стати найбільшою авіакомпанією в Україні, оскільки ми маємо літаки. Ми можемо продавати квитки через сайт, швидко заповнюючи рейси в Україну", – пояснив Майкл О'Лірі.

Він додав, що авіакомпанія зацікавлена у співпраці з українськими аеропортами, особливо з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

Нагадаємо, у вересні 2022 року Майкл О'Лірі заявив, що авіакомпанія Ryanair підняла ціни на рейси через зростання вартості палива. За його словами, ера квитків за 10 євро закінчилася.

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