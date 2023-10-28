Ростиме швидше та здоровіше: як самостійно зробити добриво для орхідеї

Орхідеї ростимуть майже скрізь за умови відповідних умов. Як тільки з’явиться перше цвітіння, садівники можуть очікувати щорічного цвітіння.

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Щоб гарантувати повторне цвітіння, експерти радять використовувати добриво. Вибір правильного добрива має важливе значення, повідомляє Express.co.uk.

Серед найбільш шанованих органічних добрив – рисова вода, яка містить фосфор і білок, серед кількох інших поживних речовин. За словами експертів, воно сприяє прискореному росту, здоровому листю орхідеї та більш міцному, більшому кореню квітки.

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Найкраще підходить коричневий рис. Його шкаралупа містить ніацин, тіамін, рибофлавін і фолієву кислоту, багатьох з яких немає в білому рисі.

Який би рис ви не використовували, дайте воді охолонути до кімнатної температури, перш ніж висипати в горщик.

Крім того, розчин можна додати в пляшку з пульверизатором після ферментації та нанести на коріння рослини вранці. Важливо відзначити, що так само, як підживлення орхідей спонукатиме їх до повторного цвітіння, занадто велика кількість добрив перешкоджатиме здатності рослини до запліднення.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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