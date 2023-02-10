Розбилось дзеркало: що робити, щоб не було біди

Є низка прикмет і забобонів, у які ми віримо й донині. Наприклад, коли розбивається дзеркало, навіть найвпевненіший у собі скептик може відчувати тривогу – одразу ж згадується прикмета про смерть у сім'ї чи сім років нещасть. Дзеркала здавна наділялися магічними властивостями. Наприклад, вони були, та й залишаються, одним із способів ворожіння. Маги та чаклуни завжди використовували дзеркала у своїх ритуалах. Не дивно, що з дзеркалами пов'язано безліч прикмет і забобонів, але коріння цього явища лежить набагато глибше.

Люди, що жили в давнину, не мали дзеркал, але могли бачити власне відображення в гладі води. Природа відображення була для них незрозуміла і турбувала, тому з давніх-давен будь-який предмет, що мав властивість відбивати зображення, наділявся магічними властивостями.

Незважаючи на те, що ми живемо у вік технологій, первісний страх перед непізнаним зберігся на рівні інстинкту. Життя в тривозі – не наш варіант, тому пропонуємо дізнатися, які небезпеки таїть у собі розбите дзеркало і як нейтралізувати негативні наслідки.

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Чи обов'язково розбите дзеркало принесе біду

Деякі джерела кажуть, що розбитих дзеркал не варто так сильно боятися. Так, якщо дзеркало розбилося до кімнати хворої людини, значить, вона скоро напевно піде на поправку.

У різних народів різні прикмети. Так, французи вважають, що розбите дзеркало призведе до розладу в сімейному житті, іспанців – до раннього старіння, англійці вірять – через тріщини йде здоров'я. А ще вони вважають, що розбите дзеркало обіцяє втрату друга.

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Ще, виявляється, має значення кількість уламків. Якщо розбилося дзеркало на велику кількість уламків, здрібки, можливо, що в цьому будинку навпаки, скоро відбудеться радісна подія. Весілля, наприклад.

Езотерики вважають, що дзеркало в будинку накопичує енергетику, причому як позитивну, і негативну. Відповідно до прикмет, наслідки розбитого дзеркала можуть бути різні. Якщо на склі пройшла тріщина, це свідчить про те, що у сім'ї станеться конфлікт. Якщо дзеркало повністю розбилося – це означає крах надій.

Як правильно прибрати розбите дзеркало

Не торкайтеся уламків голими руками, щоб, по-перше, не поранитися, а по-друге, не забрати негативну енергетику. За народними прикметами дзеркало збирає всю негативну енергію в будинку і розбивається тільки тоді, коли ліміт уже перевищено. Для прибирання битого скла обов'язково надягніть рукавички і намагайтеся не дивитися в уламки, щоб не притягти до себе нещастя. Краще накрити їх темною тканиною та змісти за допомогою віника та совка

Що робити з осколками

За народними повір'ями, розбиті уламки найкраще віддати землі, іншими словами, закопати глибше – так вони вже точно не зможуть вам нашкодити. Якщо ж такої можливості немає, потрібно якнайшвидше їх позбутися будь-якими способами. Головне не залишати їх надовго в будинку (і вже точно не можна зберігати розбиті або тріснули дзеркала!)

Після того, як усі уламки будуть знищені, ретельно вимийте поверхню, де вони лежали. Чиста проточна вода допоможе прогнати злих духів та розігнати негативну енергію. Езотерики також радять використати святу воду, а також запалити на місці події церковну свічку на 2-3 години. Чому б і ні: чим чорт не жартує — раптом це справді працює?

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