Розміром як два футбольні поля: до Землі наближається величезний астероїд

Цього місяця жителі Землі стануть свідками незвичайного небесного явища: 15 вересня до нашої планети наблизиться астероїд 2024 ON, розмір якого можна порівняти з двома футбольними полями.

За даними вчених, небесне тіло пролетить на відстані близько 620 000 миль від Землі, що у 2,6 раза перевищує відстань до Місяця. Хоча така близькість може викликати занепокоєння, астрономи запевняють, що загрози зіткнення немає, пише Virtual Telescope Project.

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Подібні зближення з астероїдами відбуваються приблизно раз на десять років і надають науковцям унікальну можливість вивчати ці космічні об'єкти. Астрономи зможуть зібрати цінні дані про склад астероїда, швидкість його обертання та орбіту.

Що таке астероїди?

Астероїди – це залишки гірських порід, що утворилися під час формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому. Вони різноманітні за розміром і складом, але більшість складається з різних видів гірських порід.

Чому важливо вивчати астероїди?

Вивчення астероїдів допомагає вченим краще розуміти історію Сонячної системи та потенційні загрози для Землі. Адже зіткнення з великим астероїдом може мати катастрофічні наслідки.

Як спостерігати за астероїдом?

15 вересня о 14:30 за східним часом, любителі астрономії зможуть спостерігати за польотом астероїда 2024 ON в режимі онлайн за допомогою віртуального телескопа. При ясній погоді, його також можна буде побачити за допомогою звичайного телескопа або навіть потужних біноклів.

Раніше ми писали, що вже у квітні можна буде побачити сонячне затемнення та рідкісну комету диявола.

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