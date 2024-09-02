У Харкові в понеділок, 2 вересня, було чути принаймні п’ять вибухів після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про рух КАБів у напрямку області.

О 18:33, за інформацією ДСНС у Telegram, стало відомо про 14 постраждалих.

РФ атакувала Харків КАБами: під обстріл потрапила житлова забудова, є постраждалі. Джерело: ДСНС України/Telegram

РФ атакувала Харків КАБами: під обстріл потрапила житлова забудова, є постраждалі. Джерело: ДСНС України/Telegram

За інформацією міського голови, наразі вже 13 поранених.

Оновлено о 17:16: кількість поранених в наслідок атаки рф зросла до 11 людей.

Станом на 16:33 відомо про сімох постраждалих. "Жінка 60 років та чоловік 40 років – у важкому стані. Ще 5 жінок – у середньому стані", зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про інцидент повідомило Суспільне.

Повітряні сили о 15:15 попередили про пуски КАБ по Харківській області.

Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив, що в місті чули вибухи.

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій, пошкоджено приватний будинок. Попередньо, постраждала одна людина.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що в Київському районі постраждали чотири жінки, вони в стані середньої тяжкості. На місці ударів працюють фахівці. За даними Олега Синєгубова, відомо про п’ятьох постраждалих, після атаки загорілися гаражі.

За словами Терехова, окупанти вдарили по району житлової забудови.

Пізніше Терехов додатково розповів про наслідки атаки: на місці одного удару палають гаражі, у будинках навколо вибило шибки, пошкоджено теплотрасу. Він також заявив, що пошкоджено об'єкт спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, у Харкові прогриміло близько десяти вибухів. Повідомлялося, що в місті були пошкоджені цивільні споруди, майже пів сотні поранених, серед них - діти.

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