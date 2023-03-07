Рідні впізнали українського захисника, якого розстріляли російські бойовики. Перед смертю він сказав останні слова "Слава Україні!".

Як повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко у Facebook, сестра вбитого вийшла на зв'язок та повідомила, що впізнала у Героєві свого брата.

"Впізнала. Перевірила. Сестра каже - "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету". Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв’язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку. Слава Герою!", – написала Софія Кочмар-Тимошенко.

Відео дня

Нагадаємо, 6 березня у мережу потрапило відео, судячи з усього зняте російськими бойовиками. На цих кадрах можна побачити українського воїна, який стоїть біля окопів та курить. Після того, як він каже "Слава Україні", його розстрілюють. За кадром чути російську лайку.

Увага, кадри 18+

На цей жорстокий воєнний злочин відреагував президент України Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні до українців він заявив: "Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". І ми знайдемо вбивць. Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. З перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!". Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що розіслав відео з розстрілом військовополоненого міжнародним партнерам як доказ злочинів росії.

"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення російської федерації до відповідальності. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину росії", – додав він.

Тим часом за голови вбивць українського Героя вже оголошено винагороду. Зокрема, український адвокат та військовий Масі Наєм спочатку написав у Facebook, що видасть винагороду тому, хто назве ім'я вбитого. Однак українці запропонували збирати гроші на те, аби встановити особи вбивць. Деякі підписники Наєма запропонували 5000 євро за ім’я росіянина, який вбив українського воїна.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді заявила, що ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному російськими солдатами українському військовому.

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