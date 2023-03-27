російські бойовики завдали ударів по центру Слов'янська: є жертви та постраждалі (відео)

У понеділок, 27 березня, російські терористи обстріляли центр Слов'янська у Донецькій області. Влучання прийшлися по автомобілях мирних мешканців та по будинках.

Як повідомили у ДСНС, унаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці міста.

"Рятувальники ліквідували пожежі трьох авто після терористичного обстрілу у Слов'янську. На місці атаки також врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі", – йдеться у повідомленні.

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На терористичний акт з боку росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. у своєму Телеграм-каналі він написав:

"Ще один день, який розпочався з тероризму рф. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів".

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", – додав президент.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про двох жертв обстрілу та про 25 поранених (серед них одна дитина).

"Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська", - написав він у Фейсбуці.

За його словами, росіяни для атаки по місту застосували дві ракети С300.

"Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає", - додав Кириленко.

Нагадаємо, зранку 27 березня в окупованих росією українських містах прогриміла серія вибухів. Зокрема, у Маріуполі було підірвано авто російського бойовика Михайла Москвіна, що очолив окупаційну поліцію.

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