Російські окупанти влучили ракетами по багатоповерхівці в Кривому Розі: є загиблі та багато постраждалих, під завалами люди (фото, відео)

Вночі 13 червня росіяни здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, є влучання у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі. Також, росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Вілкул у Теlegram та голова військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж.Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації", – написав Вілкул.

Лисак повідомив, що внаслідок удару по 5-поверхівці загинуло 6 людей, 25 отримали поранення, пожежа охопила квартири 5-поверхівки з 1 по 5 поверхи.

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"Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але маємо і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена 5-поверхівка. Попередньо, загинули шестеро її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники", – написав Лисак.

Крім того, є інформація про трьох постраждалих на приватному підприємстві, яких госпіталізували.

Лисак зазначив, що, ймовірно, під завалами складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

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Також, пошкоджене автомобільне підприємство, загорілась вантажна техніка, зруйнована господарська споруда, є четверо 4 травмованих.

"Також пошкодження є у рятувальному підрозділі", – додав Лисак.

Президент Володимир Зеленський виразив співчуття мешканцям Кривого Рогу.

"Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – написав він.

Нагадаємо, українські військові проводять контрнаступальну операцію на декількох ділянках фронту. За даними заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, бійцям за тиждень вдалося звільнити з-під окупації сім населених пунктів.

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