Росія хоче відкрити новий фронт: тарологиня дала прогноз, що чекає на Україну 24 лютого

Росія не має наміру припиняти війну проти України, нова хвиля ескалації можлива вже 24 лютого. У річницю вторгнення окупанти можуть завдати масованого ракетного удару.

Про це заявила тарологиня Яна Пасинкова. За її словами, загарбники прагнуть якнайшвидше взяти під контроль нові території України і до 24 лютого можуть оголосити про "перемоги", нехай навіть вигадані.

"До квітня вони хочуть поневолити всю Україну... Тобто крові ще поп'ють", – зазначила вона.

Пасинкова додала, що Росія планує відкрити новий фронт проти України, йдеться у втягування у війну Білорусі.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.