Росія відмовились дотримуватись енергетичне перемирʼя: заява Пєскова

Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Росія має право не дотримуватися мораторію на удари по енергетичних об'єктах, оскільки, за його словами, Україна нібито здійснює подібні "спроби ударів".Пєсков зазначив, що російська сторона "залишає за собою право" порушити цей мораторій у разі його недотримання іншою стороною.

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Про це повідомляє російський "Інтерфакс". Він також додав, що дотримуватися мораторію нелогічно, коли щоночі виникають спроби атак на об'єкти російської енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Путін продемонстрував відсутність будь-яких намірів підтримувати ініціативу Трампа про припинення вогню.

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