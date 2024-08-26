Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну ракетами, дронами, балістикою: в Луцьку пошкоджено багатоповерховий будинок, в містах перебої зі світлом

Окупанти запустили ракети по території України. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці, Дніпрі, Хмельницькому.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

"В повітрі 6 літаків Ту-22М3!". Після цього Повітряні сили повідомили про 2 ракети, які летіли курсом на Чернігівщину і про ракети на Полтавщині, які летіли у південно-західному напрямку. Також ПС написали про крилату ракету, яка рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку і ракету у напрямку Запоріжжя.

"КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку! КР на Миргород! КР на Кропивницький! Загроза для Київщини!". Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що у Харкові лунають вибухи і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що "через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС". Пізніше Повітряні сили повідомили про повітряні цілі у Дніпрі, Вінниці, Кривому Розі і про ракети курсом на Дніпро і Хмельниччину.

Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. У багатьох містах перебої зі свтілом.

Вже відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок масованої атаки: на Дніпропетровщині загинув 69-річний чоловік. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Сталося кілька займань, — повідомили в ОВА.

У Києві та Житомирі проблеми з волопостачанням.

Наслідки ворожої атаки:

У Луцьку пошкоджено житловий будинок. Попередньо, поки 1 загиблий внаслідок атаки.

Рівне — удар по об'єкту енергетики;

Дніпро, Кривий Ріг — є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька загорянь. Зокрема, пожежа в дачному будинку;

В Полтавській області ворог обстріляв промисловий об'єкт — відомо про 5 поранених;

В Запорізькому районі також є загиблий.

У Києві через знеструмлення об'єктів відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах, повідомив Київводоканал. Світло зникло також в студії "Єдиного телемарафону". Також по місту відсутнє енергопостачання;

Через влучання в Львівській області можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. В місті також є перерої і з електропостачанням;

У Житомирській області частково відсутнє електропостачання, в Житомирі призупинили водопостачання;

Хмельницькводоканал перемикається на резервне живлення за допомогою генераторів. У місті повідомляють про перебої з електропостачанням.

Загалом, у результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 4 поранених, серед яких дитина; загалом станом на 11 ранку окупанти убили 4 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Наслідки атаки на Луцьк. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Луцьк. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Луцьк. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 20 серпня армія рф атакувала дитяче кафе у Малокатеринівці Запорізької області, в результаті чого троє дітей отримали поранення.

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