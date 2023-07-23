росіяни атакували Одещину 5 видами ракет, влучили у собор. Є жертви та постраждалі (фото, відео)

У ніч проти 23 липня російські бойовики здійснили черговий масований ракетний обстріл Одеси. Унаслідок теракту в Одесі загинула людина, 19 осіб отримали поранення.

За даними спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

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"Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури", – повідомив Назаров.

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За даними спікера ОК "Південь", наразі відомо, що унаслідок ракетної атаки росіян в Одесі відомо про 1 загиблого. "Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно", – додав він.

Як повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер, ворог уночі поцілив у Спасо-Преображенський собор. Він показав наслідки обстрілу:

За інформацією мерії Одеси, унаслідок нічних ворожих атак пошкоджено багато житлових будинків. Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

"Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси", – зазначається у повідомленні.

Було ушкоджено також різні історичні пам'ятки міста, Будинок вчених, бульвар Жванецького.

"Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила. Наразі відповідні служби фіксують руйнування, після цього комунальники почнуть ліквідацію наслідків атаки", – додали у мерії.

Нагадаємо, 21 липня російські бойовики двічі за добу обстрілювали Одеську область. Ворог застосовував ракети різного типу.

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