росіяни з вагнерівцями готують провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі у Білорусі – СБУ

Служба безпеки України здобула розвідувальні дані, що свідчать про чергову провокацію росіян, яку вони збираються вчинити на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі, аби підштовхнути країну до війни з Україною.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, для цієї провокації росія хоче використати співробітників спецслужб, які під виглядом бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" знаходяться в Білорусі.

"Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі", – повідомили у відомстві.

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Зазначається, що підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс рф та співробітників спецслужб. Їх відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців.

В СБУ кажуть, що російська ДРГ, вдаючи із себе "українських диверсантів", має вчинити провокацію на НПЗ.

"У скоєному рф планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця зс рф, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку", – додали у відомстві.

Досліджуючи мобільний телефон полоненого російського бойовика, фахівці СБУ знайшли підтвердження своїм розвідданим. З'ясувалося, що він отримав вказівку передислокуватися до Білорусі як "вагнерівець". Чоловік отримав завдання на "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ.

Кіберфахівці СБУ знайшли також видалену переписку росіянина з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

"Служба безпеки застерігає армію білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", – попередили в СБУ білоруську сторону.

Раніше Збройні сили України попередили, що окупанти планують найближчим часом провести провокації на Запорізькій АЕС. Зокрема, на покрівлях двох енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

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