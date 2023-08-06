росіяни знову вдарили по Харкову з ЗРК С-300: що відомо

У Харкові зранку 6 серпня пролунали вибухи. Як стало відомо, росіяни випустили по місту ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл потрапив Холодногірський район міста.

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", – написав він у Телеграм-каналі.

5 серпня, нагадаємо, росіяни керованою авіабомбою вдарили по центру переливання крові в Харківській області. Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, ще четверо людей отримали поранення.

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Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував область близько 20:20. "Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа", – повідомив він.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Україну у ніч проти 6 серпня дронами та ракетами різного виду. Силами Повітряної оборони було знищено 30 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників.

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