Росіяни створили фейковий ролик, в якому Буданов нібито збирається вбивати кримчан

Росіяни зробили фейковий ролик з інтерв'ю Комарова з Будановим. У ньому начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розкрив військові таємниці, які вже можна озвучувати. Російські пропагандисти використали матеріали з програми, щоб створити черговий фейк на тему деокупації Криму.

"Росіяни в найкращих традиціях російської "журналістики" зробили фейковий ролик із нашого інтерв'ю з Будановим. Склеїли запитання про те, як чинити після деокупації Криму, з відповіддю Буданова з іншої частини програми - там, де він розповідає про приниження деяких категорій військових злочинців. У підсумку відео нарізали так, що у фейковому ролику все стало виглядати так, ніби Буданов каже, що кримчан нібито будуть фізично знищувати. Фейковий монтаж і зміна запитань/відповідей місцями поміняв сенс інтерв'ю", – заявив український журналіст.

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Про це повідомляє у своєму Instagram Дмитро Комаров.

Щоб довести брехню росіян, Дмитро опублікував оригінальні відео, без монтажу, показавши, з чого росіяни створили фейкову новину. також, він додав, що пропагандисти "зробили прекрасну рекламу випуску з Будановим", завдяки фейковому відео тисячі росіян зайшли на YouTube і подивилися "Рік. За кадром" з Кирилом Будановим.

’’Самі того не розуміючи, z-канали зробили чудову рекламу випуску із Будановим. І тисячі росіян, які навіть не збиралися дивитися це інтерв'ю, зайшли на ютуб і подивилися випуск цілком. Ми бачимо статистику – росіян цей випуск дивиться багато. Подивившись, переконалися, що російські z-канали поширюють фейки. А заразом подивилися все інтерв'ю, і не тільки його :) Підписалися на канал:) Ось як ру-пропаганда зрештою робить гірше для себе ж,'’– зауважив Комаров.’

Зазначимо, що на фейковому відео за рахунок фонової музики чітко помітні місця склеювання: у тих місцях музика "скаче". Ось чому у важливих інтерв’ю завжди дають музичний супровід – це робить неможливим фейкове склеювання, адже ці місця будуть дуже помітними.

Нагадаємо, у ГУР підтвердили проведення операції у Бєлгородській області, Буданов закликав російські війська здаватися у полон.

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