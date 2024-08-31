З серпня окремим категоріям українців перерахували розмір житлових субсидій: кого це стосується

У серпні 2024 року Пенсійний фонд України провів черговий перерахунок житлових субсидій для українських домогосподарств. Ця процедура є стандартною і проводиться двічі на рік – у березні та серпні. Про це пише РБК.

Кого стосується перерахунок?

Перерахунок субсидій стосується, перш за все, домогосподарств, у яких протягом останнього півроку суттєво змінився дохід – як у бік збільшення, так і зменшення. Якщо ваш середньомісячний сукупний дохід за останні два квартали відрізняється від доходу за попередні два квартали більш ніж на 50%, то розмір вашої субсидії буде переглянуто.

Як відбувається перерахунок?

Пенсійний фонд автоматично порівнює доходи домогосподарства за останні чотири квартали. Якщо виявлено значні відхилення, розмір субсидії коригується відповідно до нових даних.

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Чому проводять перерахунок?

Мета регулярних перерахунків – забезпечити, щоб державна допомога надавалася тим, хто в ній найбільше потребує. Завдяки цьому механізму, субсидії отримують саме ті домогосподарства, які не можуть самостійно оплатити комунальні послуги в повному обсязі.

Що робити, якщо ви не згодні з результатами перерахунку?

Якщо ви вважаєте, що розмір вашої субсидії розраховано неправильно, ви маєте право звернутися до органу, який призначив вам субсидію, із заявою про перегляд рішення.

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