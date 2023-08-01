Садівники назвали головні помилки, через які газон вкривається плямами

Догляд за газоном важливий упродовж всього року. Це дозволить зберегти газон пишним і запобігти появі плям.

Втім, жовті та коричневі плями можуть з'явитися на газоні внаслідок неправильного догляду влітку. Це спричиняють чотири розповсюджені помилки, пише Express.co.uk.

Першою з причин появи плям є занадто коротке підстригання трави. Це може призвести до скальпування газону та інших проблем.

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Не підстригайте траву надто коротко, щоб ваш газон і сад виглядали здоровими взимку та влітку. У літні місяці стрижіть свій газон раз на тиждень, якщо потрібно, або кожні два тижні, переконавшись, що він сухий перед стрижкою.

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Другою проблемою є неправильне підживлення газону. Під час удобрення важливо не підгодовувати траву занадто сильно, інакше це може завдати шкоди, спричинивши появу "жовтих і коричневих" плям.

Також потрібно регулярно поливати газон, щоб трава не пересихала. Найкращий спосіб – поливати за допомогою спринклера.

У літні місяці краще уникати косіння газону вдень, коли сонце знаходиться на найвищій і найспекотнішій точці. Це може поставити траву під великий тиск, з яким вона може не впоратися, тому обов’язково косіть її вранці чи ввечері.

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