Садівники назвали три рослини, які необхідно обрізати до листопада

Обрізка – важлива робота для садівників, яка виконується протягом року. Однак деякі рослини обрізати у жовтні, щоб сприяти росту і цвітінню наступного року.

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Зокрема, важливо обрізати лаванду. Садівникам слід уникати обрізки лаванди взимку, оскільки це може "пошкодити" рослину, повідомляє Express.co.uk.

Під час обрізки обов’язково використовуйте чистий гострий секатор або ножиці, перш ніж видаляти приблизно одну третину загальної висоти рослини. Обріжте зовнішні гілки, щоб зберегти форму, обрізаючи трохи вище вузла листя або бічного з’єднання гілок.

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Плетисті троянди

В’юнкі троянди цвітуть на пагонах, вирощених тієї ж весни, тому їх можна сильно обрізати зараз. Садівники повинні почати з видалення будь-якої пошкодженої або перехресної деревини, а також дуже старої деревини, яку можна обрізати відразу до землі.

Основні стебла слід розгортати віялом на рівновеликій відстані якомога горизонтальніше, прикладаючи їх до дротів або решітки.

Японський клен

Більші клени слід обрізати, коли вони перебувають у повному стані спокою, або між серпнем і жовтнем або листопадом і січнем. Обріжте молоде дерево в першу зиму приблизно на 50 см, трохи вище двох пар сильних пагонів, щоб досягти гарної форми.

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