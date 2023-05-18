Садівники назвали три способи, які захистять врожай у саду від білок

Коли йдеться про шкідників у саду, мало хто згадує про білок. Втім, ці тварини можуть зруйнувати врожай та завдати чималих клопотів.

Білки можуть бути не тільки нашкодити посівам, але й білки рити нори та жувати листя. Досвідчені садівники мають три способи боротьби з цими гризунами, пише Express.co.uk.

Коли садівники вперше садять квіти, вони можуть помітити, що цибулини досить часто крадуть білки. Щоб уникнути цього варто висаджувати навколо саду нарциси та гіацинти. Ці квіти відлякують шкідників.

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Ще одним методом є посипання землі навколо пряними або сильно пахучими травами, такими як кайенський перець, часник і м’ята. Щоб це спрацювало, садівникам важливо періодично посипати землю спеціями, особливо після дощу.

Відлякати білок також допоможуть рицинова олія та оцет. Розпилення цих речовин навколо саду дозволить відвести геть шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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