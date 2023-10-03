Садівники порадили 3 дієві засоби для швидкого заживлення кори дерев
Яблуні, груші та інші плодові дерева часто стикаються із такими проблемами, як шкідники, хвороби, сонячні опіки та наслідки некоректної обрізки. У таких випадках, деревина може почати гнити, що у кінцевому підсумку приводить до формування дупла, повідомляє Pixel inform.
Тому варто приділити цим пошкодженим місцям відповідну увагу. Якщл все буде зроблено правильно, клітини камбію почнуть відновлюватися, і здорова кора сформується.
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Нижче ви знайдете список з трьох рецептів для замащування пошкоджень:
- Для загоєння деревних ран використовуйте розчин із коров'яка та глини, беручи їх у рівних частках.
- Якщо коров'яка немає під рукою, глину можна змішати з деревною золою. Відсоток золи повинен бути вдвічі менше, ніж глини, і для кращої адгезії можна додати трохи піску до суміші.
- Як альтернативу деревній золі, можна використовувати вапно. Потрібно зробити густий розчин вапна і нанести його на пошкоджені ділянки стовбура дерева.
Нагадаємо, ми вже писали, як повернути гортензії до життя.
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