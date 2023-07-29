Сальма Гайєк розповіла про власний лайфхак, як приховати сивину

56-річна актриса Сальма Гайєк постійно радує своїх шанувальників відвертими знімками в соціальних мережах. Вона не боїться демонструвати свій вік і чесно ставитися до присутності сивини у своєму волоссі.

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Навіть у моменти, коли вирішує приховати сірі пасма, Сальма не соромиться у своєму Instagram поділитися корисним лайфхаком для жінок, які також хочуть виглядати стильно і не вдаються до фарбування волосся.

Актриса розкрила невелику, але ефективну та просту таємницю, яка допомагає вдало приховати сивину. За її словами, щоб незабаром сивина не робилася помітною на скронях і біля чола, просто потрібно утримувати окуляри на своєму місці, не піднімаючи їх нагору. Це дійсно допомагає "витягнути" сиві волосся на поверхню та зробити їх менш помітними.

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"Ось моя порада з того, як виглядати стильно, не фарбуючи волосся. Просто не знімайте окуляри з голови! Привіт, мудрість", – з гумором зазначає Сальма Гайєк.

Зірка дала наглядний приклад, демонструючи, як ця порада працює на практиці. Вона показала дві фотографії, одна з яких з нею в окулярах, а інша — без них. І дійсно, на фото, де вона не носить окуляри, сивину майже не помітно.

Сальма Гайєк впевнено висловлюється про відкритий підхід до свого віку та зовнішності, що робить її ще більш улюбленою серед шанувальників. Її корисні поради стають інспірацією для жінок, які хочуть бути впевненими в собі та берегти свою природну красу.

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