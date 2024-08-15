Наймасовіше за один раз: спецпризначенці СБУ в Курській області полонили понад 100 окупантів включно з ахматівцями (фото, відео)

Бійці Служби безпеки України на Курському напрямку фронту взяли в полон понад 100 російських солдатів. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

Як повідомляє OBOZ.UA, спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ вдалося знайти та захопити ротний опорний пункт, що був розгалуженим та укріпленим з усіх боків. Цей опорний пункт мав підземні комунікації та приміщеннями для проживання особового складу. Тут містилися їдальні, збройова кімната та навіть лазні.

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Взяття окупантів в полон на Курщині. Джерело: СБУ

Взяття окупантів в полон на Курщині. Джерело: СБУ

Взяття окупантів в полон на Курщині. Джерело: СБУ

Взяття окупантів в полон на Курщині. Джерело: СБУ

За даними видання, спецназівці взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил росії та підрозділу "Ахмат".

Зазначається, що ворог не збирався здаватися в полон, про що свідчили запаси провізії та боєприпасів.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

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