Найнебезпечніше пташеня у світі: в Британії вилупилося ''особливе маля'' (фото, відео)

У Великій Британії в парку птахів Birdland відбулася значуща подія – вилупилося пташеня південного казуара, одного з найбільших і найнебезпечніших птахів, які не літають. Цей вид відомий своїм агресивним характером і гострими, як кинджали, кігтями завдовжки 10 сантиметрів, що робить його одним із найгрізніших птахів у світі.

Це перше пташеня казуара, яке з'явилося в парку за 25 років спроб розведення, повідомляє The Telegraph. Народження маленького казуара стало четвертим таким випадком у Європі у 2024 році, що робить подію ще більш значущою для Birdland.

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Батьки новонародженого пташеняти – самець з нідерландського парку "Авіфауна" та самка з Франкфурта-на-Майні. Пара проживає в Birdland з 2012 року, і ось нарешті з'явилося їхнє потомство. За словами директора парку Алістера Кіна, побачити маленьке руде пташеня, що досліджує світ під наглядом батька, стало для всіх особливим моментом.

Пташеня казуара. Джерело: Birdland Park & Gardens / SWNS

Пташеня казуара. Джерело: Birdland Park & Gardens / SWNS

Пташеня казуара. Джерело: Birdland Park & Gardens / SWNS

Казуари – небезпечні птахи, і догляд за ними вимагає обережності. Щоб не турбувати їх під час висиджування, команда Birdland використовувала відеоспостереження. Самець казуара, як і в природі, доглядає за яйцями та пташенятами, що є рідкісним явищем у світі тварин.

Після вилуплення батько продовжує піклуватися про пташенят, навчає їх знаходити їжу і захищає від небезпек. Казуари залишаються з батьком до 16 місяців, після чого починають самостійне життя.

Південні казуари мешкають у тропічних лісах Індонезії, Австралії та Папуа-Нової Гвінеї. Хоча вони не вміють літати, ці птахи здатні бігати зі швидкістю до 80 км/год і стрибати на висоту до 2 метрів. Вирубка лісів і людська діяльність створюють загрози для їхнього виживання.

Нагадаємо, в Австралії нелітаючий птах казуар плавав в Кораловому морі.

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