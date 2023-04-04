Найпростіший спосіб очистити стік раковини від засмічення без хімії

Багато з нас стикалися з проблемою засмічення каналізації в будинку, особливо коли це стається в найбільш невідповідний момент. Але, є ефективний метод, який допоможе вирішити цю проблему за 10 хвилин.

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Щоб видалити засмічення в раковині самостійно, вам знадобляться прості і доступні засоби: оцет та харчова сода. Харчова сода є природним абразивом, який може допомогти видалити сміття та бруд з каналізаційних труб. У поєднанні з оцтом, який є натуральною кислотою, сода створює хімічну реакцію, яка допомагає розчинити будь-які засмічення. Крім того, гаряча вода допоможе остаточно очистити труби.

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Отже, як очистити каналізацію в домашніх умовах:

Висипте в каналізацію чашку харчової соди, а потім чашку оцту; Закрийте злив та залиште суміш на 10-15 хвилин; Потім вилийте каструлю з окропом, щоб змити всі забруднення.

Таким чином, засмічення каналізації можна легко видалити в домашніх умовах, використовуючи прості та доступні засоби. За допомогою цього ефективного лайфхаку, ви зможете усунути неприємність швидко та легко.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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