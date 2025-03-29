Збірна України: тактика, яка викликала питання у вболівальників

Збірна України завершила виступ у поточному розіграші Ліги націй, поступившись Бельгії у матчі-відповіді плей-оф. Поєдинок відбувся 23 березня на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку і завершився розгромною поразкою українців із рахунком 0:3. Після перемоги в першій грі 3:1 команда Сергія Реброва мала комфортний запас, але не змогла втримати перевагу. За сумою двох матчів бельгійці пройшли далі, а українці опинилися у Лізі націй B.

Ключовою темою для обговорення стала тактика, яку обрав головний тренер збірної. Ребров вирішив зробити ставку на оборону, виставивши на поле одразу п’ятьох захисників. Це рішення викликало неоднозначну реакцію серед уболівальників та експертів. Відомий футбольний аналітик Олег Федорчук зазначив, що Україна в попередніх зустрічах із Бельгією демонструвала доволі впевнену гру і не боялася атакувати. Тож питання, чому в матчі-відповіді команда обрала закриту тактику, залишилося без чіткої відповіді.

Не менше здивування викликала післяматчева заява Реброва. Тренер зазначив, що результат у Лізі націй не мав для команди великого значення. Таке пояснення виглядає нелогічним. Якщо турнір не був ключовим, то навіщо команда грала в захисний футбол, замість того щоб ризикнути і зіграти в атакувальній манері? Вболівальники очікували агресивної гри, яка вже стала звичною для команди, однак побачили консервативний підхід, що не виправдав себе.

Окрім тактичних нюансів, виникли питання і до фізичної готовності гравців. Іван Калюжний виглядав втомленим після попереднього матчу, що вплинуло на його гру. Також не найкращим чином себе проявили Ярмолюк і Судаков, які мали труднощі з контролем м’яча та швидкістю прийняття рішень. Незрозумілим залишилося і рішення залишити Артема Довбика на лаві запасних у першому таймі. Нападник вийшов на поле лише після перерви, коли ситуація вже була критичною.

Ця поразка стала важливим сигналом для українського футболу. Вболівальники, які очікували від команди продовження атакувального стилю, отримали натомість прагматичний футбол, який не дав результату. Чи змінить тренерський штаб підхід у наступних матчах, чи це свідомий курс на більш обережну гру? Відповіді на ці питання можна буде побачити в наступних виступах збірної України.

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